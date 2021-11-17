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Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde - Son Dakika

Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde

17.11.2021 11:18

İstanbul dün sıcak bir silahlı çatışmaya sahne oldu. Kasımpaşa'da yaşanan olayda dört saldırganın rol aldığı çatışma güvenlik kameralarına da yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da dün saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs cadde ile sokak kesişiminde beklediği esnada plakasız iki motosikletle 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak önceden husumetli oldukları şahsa kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

SİPER ALIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir işyerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

SEYYAR SATICI SÜRÜNEREK TEZGAHIN ALTINA GİRDİ

Görüntülerde, saldırgan bir şahıs sokak başında bekleyerek cadde üzerindeki şahsı takip ediyor. Ardından motosikletli 4 şahıs sokağa gelerek araçlardan iniyor. Silahlarını çeken saldırganlar, cadde başındaki şahsa ateş etmeye başlıyor. Şahsın da karşılık vermesiyle çatışma çıkıyor. Çatışma esnasında seyyar satıcı bir adam yerde sürünerek tezgahının altına girip canını kurtarıyor. Saldırgan ise aracın arkasından siper alarak ateş açmaya devam ediyor. Bir süre sonra iki tarafta çatışarak kaçıyor.

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

Öte yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde

Seyyar Satıcı, Kasımpaşa, Çatışma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde - Son Dakika


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