Silahlı çatışma kameralara yansıdı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameralara yansıdı. 3 şahıs, tabancayla yaralandıkları kişiyi daha sonra yerde tekmeledi.



Olay, Bahçecik Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen F.B., park halindeki otomobilindeyken yanına K.A. ve beraberindeki iki kişi başka bir araç ile geldi. Burada otomobilden inen 3 kişi F.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Levye ve silahların kullanıldığı kavgada F.B., bacağından silahla yaralandı.



Yere yığılan F.B.'nin yanına gelen 3 şahıs, burada F.B.'yi tekmelerle dövmeye başladı. Bir süre sonra 3 şahıs geldikleri plakasız otomobile binerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı F.B. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN