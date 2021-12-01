Silahlı çatışma olayıyla ilgili 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da, önceki gün 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir iş yeri içerisinde daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve olay cadde ortasına taşınmıştı. İki grubun çatıştığı olayda Gökhan T., Abdullah T. ve Mehmet U. isimli 3 şahıs yaralanmış ve yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanılan olaylar sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince K.U., ile M.U., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan K.U. ile M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN