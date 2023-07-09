Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kız polisi tehdit etti

Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kız polisi böyle tehdit etti: "Ailem gelsin seni mesleğinden nasıl ediyorum"

"Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede 2 tabanca ele geçirilirken, evin bahçesinde saklanan genç kızın çantasından da şarjör çıktı. "Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır" diyen genç kız, polisi "Ailem gelsin seni mesleğinde nasıl ediyorum" sözleriyle tehdit etti. Hem genç kız hem de olay yerine gelip polise mukavemet gösteren babası gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Akse Mahallesi 427. Sokak üzerinde bulunan Ertuğrul Gazi Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Evin bahçesinde saklanan kadın polisin dikkatinden kaçmadı

471/3 Sokak üzerinde yapılan incelemelerde de bir evin bahçesinde saklanan genç kadın fark edildi. Yapılan aramada kadının çantasında eklemeli şarjör bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine yakın alanlarda yapılan incelemelerde ise yeşillik alana atılmış başka bir tabanca ele geçirildi. Şarjör ve tabancaların olayda kullanıldığı değerlendiriliyor.

"Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır"

Yakalandıktan sonra polise bağırmaya başlayan şahıs, "Bana kelepçe takamazsın, suç işledim mi? Beklemek istemiyorum. İstediğim yaygarayı yaparım" dedi. Sokak üzerinde sürekli hareket halinde olan genç kız, "Sözde polisiniz. Kadın polis gelsin bana dokunsun hadi. Siz kurnazsanız ben daha kurnazım. 4 yıl okumuşsunuz polis olmuşsun" diye konuşurken, polisin "sen onu dahi olamamışsın" cevabına yönelik ise "Olmak istemedim. Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır" diye konuştu.

"Ailem gelsin seni mesleğinde nasıl ediyorum"

Olayın ardından bölgeye kadın polis ekibi sevk edildi. Genç kızın 18 yaşından küçük olması sebebiyle de ailesi çağırıldı. O esnada ağlamaya başlayan genç kız, darp edildiğini ileri sürerek, "Ne sakinleşeceğim? Erkek olduğu halde bana vuruyor. Bana vurması ne alaka? Çatışma çıkmış abim beni aramış. O kalktı bana vurmadı mı? Çıkarsana kamera görüntülerini" dedi. Polis ekipleri, iddia edildiği gibi darp olayının gerçekleşmediğini, kamera görüntülerine de bakılabileceğini ifade etti. Bunun üzerine şahıs, "17 yaşımdayım. Ailem gelsin seni mesleğinden nasıl ediyorum" diyerek polisi tehdit etti.

Olayın haber verilmesiyle adrese gelen şahsın babası da polise mukavemet gösterdi. Genç kız ve babası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.