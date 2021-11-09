Üye Girişi
Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

09.11.2021 18:15
Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, arsa kiralama meselesi yüzünden birbirlerine giren iki grup üyelerinin değişik oranlarda cezalandırılmaları istendi. Okan Karaten'i öldüren silahı ateşleyen şüpheli Yunus Aksak hakkında "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak üzerinde 11 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında arsa kiralama meselesi bulunan iki grup önce kavga etti ardından uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdi. Çatışmada çocuğunu parka götürmek için tesadüfen olay yerinden geçen kuyumcu Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada kurşun isabet eden kurye Mazlum Tikiz, Halis Yalızı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak da yaralandı. Olaya ilişkin 2 ayrı gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN TARAFI OLAN 9 ŞÜPHELİYE DEĞİŞİK SUÇLARDAN HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, iki grup üyesi 9 kişi "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Tutuklu olan müşteki- şüpheliler Cem İşişler, Deniz Sarıhan, İslam Aytekin, Osman Turan ve Yunus Aksak ile Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Osman Karaz, Yunus Aksak ve Berkay Gencer'in, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından çeşitli hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

KARATEN'İ ÖLDÜREN ATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE 25 YIL HAPİS TALEP EDİLDİMüşteki-şüpheliler arasındaki olayın arsa kiralama meselesinden çıktığı anlatılan iddianamede, adli tıp raporuna göre maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun Uzi olarak tabir edilen otomatik silahtan çıktığı, diğer yaralanmalar hususunda kurşunların hangi silahtan çıktığın tespitinin yapılamadığı vurgulandı. Uzi silahın Yunus Aksak tarafından kullanıldığı belirtilerek eyleminin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilerek 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


İstanbul, Kuyumcu, Haziran, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum 19:17 Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı 19:00 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı 18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var
Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:59 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı
18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış
18:24 Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler
18:23 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun         
19:22
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi         
19:06
Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış         
18:50
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi         
17:32
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!         
07:43
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 19:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement