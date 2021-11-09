Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, arsa kiralama meselesi yüzünden birbirlerine giren iki grup üyelerinin değişik oranlarda cezalandırılmaları istendi. Okan Karaten'i öldüren silahı ateşleyen şüpheli Yunus Aksak hakkında "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak üzerinde 11 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında arsa kiralama meselesi bulunan iki grup önce kavga etti ardından uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdi. Çatışmada çocuğunu parka götürmek için tesadüfen olay yerinden geçen kuyumcu Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada kurşun isabet eden kurye Mazlum Tikiz, Halis Yalızı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak da yaralandı. Olaya ilişkin 2 ayrı gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN TARAFI OLAN 9 ŞÜPHELİYE DEĞİŞİK SUÇLARDAN HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, iki grup üyesi 9 kişi "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Tutuklu olan müşteki- şüpheliler Cem İşişler, Deniz Sarıhan, İslam Aytekin, Osman Turan ve Yunus Aksak ile Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Osman Karaz, Yunus Aksak ve Berkay Gencer'in, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından çeşitli hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

KARATEN'İ ÖLDÜREN ATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE 25 YIL HAPİS TALEP EDİLDİMüşteki-şüpheliler arasındaki olayın arsa kiralama meselesinden çıktığı anlatılan iddianamede, adli tıp raporuna göre maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun Uzi olarak tabir edilen otomatik silahtan çıktığı, diğer yaralanmalar hususunda kurşunların hangi silahtan çıktığın tespitinin yapılamadığı vurgulandı. Uzi silahın Yunus Aksak tarafından kullanıldığı belirtilerek eyleminin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilerek 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.