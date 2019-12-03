Son Dakika Haberleri: Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'de bir iş yerinde yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada vurulan 57 yaşındaki baba kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'de bir iş yerinde yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada vurulan 57 yaşındaki baba kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana gelen olayda, Ersin Ö., Mustafa E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iddialara göre iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü., ve Ersin Ö., silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Oğlu Ali Ö., ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ahmet Ü., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Ahmet Ü., ameliyata alınmıştı.


Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]