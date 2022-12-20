Silahlı çatışma yaşanan eğlence mekanında kundaklama iddiası! - Son Dakika
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Silahlı çatışma yaşanan eğlence mekanında kundaklama iddiası!

20.12.2022 00:47

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanı alev alev yandı. Kundaklandığı iddia edilen mekana itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklamayı ise çatışmada yaşamını yitiren gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 17 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde alkollü eğlence mekanının içerisinde silahlı çatışma meydana geldi.Çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yaşanan olay sonrasında çatışmanın yaşandığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CAMLARININ DA TAŞLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Sakarya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışma yaşanan eğlence mekanında kundaklama iddiası! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı çatışma yaşanan eğlence mekanında kundaklama iddiası! - Son Dakika
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