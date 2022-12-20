Yaşanan olay sonrasında çatışmanın yaşandığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silahlı çatışma yaşanan eğlence mekanında kundaklama iddiası! - Son Dakika

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