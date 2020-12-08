Silahlı çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Yalova'da iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan iki gurubun silahlı çatışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde, sokakta yürüyen 2 kişiye iş yerinden silahla ateş edilmesi ve ardından sokaktaki şüphelilerin de silahla karşılık verdiği görülüyor.

Öte yandan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ç.Y., E.O.K. ve E.Y. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

-Olay

4 Aralık 2020'de daha önceden aralarında husumet bulunan iki gurup, Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde silahlı çatışmaya girmiş, olay sonrası E.Ö.K., E.Y., O.M., A.Y., S.K. ile karşı tarafta bulunan Ç.Y. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Karşılıklı olarak silahla kasten yaralamaya teşebbüs olayına karışan şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise, olayda kullanılan 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmişti.