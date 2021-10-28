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Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar anbean kamerada

28.10.2021 17:04

Şişli'de iki kişinin silahlı ve döner bıçaklı saldırısında yaralanan kişi, kendisini sandalye ile korumaya çalıştı. Kavga anları ile silahlı ve döner bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre M.K. cadde üzerinde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada daha önce aralarından husumet olan V.Ş. ile karşılaştı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Tartışmaya başlayan ikili daha sonra yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgaya V.Ş.nin yanında bulunan H.Ş. de dahil olunca kavga büyüdü. M.K.nın yanında bulunan arkadaşı kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. M.K. kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışarak, börekçi dükkanına sığında. V.Ş. husumetlisinin arkasından gelerek yanında bulunan silahı çıkartarak M.K.ya doğru ateş etti ve M.K. bacağından yaralandı.

SANDALYE İLE KENDİSİNİ KORUDU

Yaralı M.K.'ya H.Ş. de döner bıçağı ile saldırmaya devam etti. M.K. ise sandalye ile saldırılardan korunmaya çalıştı. Bir süre sonra saldırganlar, olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra şüpheliler V.Ş ve H.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kavga anları ve silahla yaralanmasının ardından döner bıçaklı saldırıya mazur kalan M.K.'nın sandalye ile kendisini korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Münir Karaloğlu, Şehit, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika


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