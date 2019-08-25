Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı
1 saat önce
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı.
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar'a mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenek ve donanımlar kazandırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:30
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