Son Dakika Haberleri: Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı

1 saat önce

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı.

Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar'a mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenek ve donanımlar kazandırılacak.

Türkiye, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama
Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]