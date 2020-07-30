Silahlı gaspçılar tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, farklı tarihlerde çok sayıda vatandaşı silahla korkutup gasp eden 5 çete üyesinden 4'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey ilçesinde meydana gelen 11 ayrı gasp olayı ile ilgili titiz bir çalışma yürüten asayiş ekipleri, 170 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emniyetin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 kişi dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP