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Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan genç, suç işlemesinden korkan annesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan genç, suç işlemesinden korkan annesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi'nde yaşayan A.Y, tabancayla evden çıkan oğlu D.Y'nin (18) suç işlemesinden korkarak polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri, parkta kendilerini görünce kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu apartmanın bahçesinde yakaladı.
Üst aramasında tabanca bulunamayan D.Y, silahının olmadığını öne sürdü.
Bu sırada polis ekipleri tarafından olay yerine getirilen anne A.Y, oğlunun silahının bulunduğundan emin olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine D.Y, silahı apartmandaki çuvalın içine sakladığını söyledi.
Kurusıkıdan bozma tabancanın belirttiği adreste bulunması üzerine D.Y. gözaltına alındı.
Ağlayan şüphelinin "Neden ihbar ettin?" diye sorduğu annesi, "Başka çarem yoktu." diye yanıt verdi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı
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