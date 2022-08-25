BAYRAKTAR TB2 500 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI

SİLAHLI İnsansız Hava Aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB2 500 bin uçuş saatini tamamlayarak, gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, 2014 yılında TSK envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna Azerbaycan ve Polonya 'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Milli SİHA Bayraktar TB2'ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların, bu yıl Polonya'da uçacağı belirtildi. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

UKRAYNA'DA SAVUNMA AMAÇLI KULLANILIYORBayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna Ordusu'na bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenleniyor. Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.

27 SAAT 3 DAKİKA KESİNTİSİZ UÇARAK REKOR KIRDITüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor. Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran Bayraktar TB2, 500 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. En uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

SINIR İÇİNDE VE DIŞINDA KULLANILDI Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif olarak rol aldı. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen tüm uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçtu.Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, terör örgütü PKK yöneticilerine yapılan operasyonlarda kullanılıyor. Bayraktar TB2 ayrıca Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerinde de güvenlik için havadan refakat ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan kalkarak Geçitkale Havaalanı'na da inmişti. Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, birçok hedefi imha etti. Bahar Kalkanı Harekatı'nda ise ilk defa filolar halinde uçarak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

DEPREMLERDE GÖREV YAPIYORBayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye ulaşarak Ankara'ya ve deprem şehirlerin komuta merkezlerine anlık görüntü ve bilgi aktardı. Arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra, deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi, gelecek yardımların aksamadan devamı için de görev yapıyor.

GÖÇMENLERİN KURTARILMASINDA ROL ALIYORBayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına katkı sağladı. Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda doğada gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde de etkin olarak görev yapıyor. Bursa Uludağ'da 31 Aralık 2021 günü yürüyüşe çıkan ve hava şartlarının kötüleşmesi üzerine kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf Sepehizade'nin bulunmasında da rol aldı. Hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle bölgedeki ekipler tarafından ulaşılamayan Danimarkalı turistin yeri, Aydın'dan havalanan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Bayraktar TB2 SİHA tarafından tespit edildi. Kayıp turist bulunduğu yerin gökyüzünden tespit edilmesinin ardından bölgedeki ekipler tarafından kurtarıldı.

ORMAN YANGINLARINI TESPİTBayraktar TB2 İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliğiyle Bayraktar TB2 İHA'lar, 2020 yılından itibaren orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. OGM'nin belirlediği merkezlerde konuşlanan Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yapıyor. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2'ler, tek seferde 400 kilometrekarelik alanı termal kamera aracılığıyla tarıyor. 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021 yılında 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak rol aldı. İHA'lar bu yıl 21 Ağustos 2022 tarihine kadar OGM verilerine göre 244 orman yangınının ilk anda tespiti ve söndürme faaliyetlinde görev yaptı.

KARABAĞ'DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİBayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlattı. Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi.

Görüntü dökümü-----------------------Bayraktar TB2 tanıtım filmi