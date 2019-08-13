Silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan R.P. ile Z.A. arasında Yeşilyurt Mahallesi Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı'nda tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine R.P, tabancayla ateş ederek Z.A'yı karnından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan R.P. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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