Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan Bilgiye göre, Karaburun köyünde bir eğlence mekanında, iş yeri sahibi Hasan Güngör ile H.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.S. tabancayla Hasan Güngör'e ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.S'nin silahından çıkan kurşununun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan S.S. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güngör'ün cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:17 Kaynak: AA
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