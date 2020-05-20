Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Paşabahçe Mesire Alanı'nda Ç.Ö, (30), F.Ş. (35) ve U.A. (54) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ö, üzerindeki tabanca ile F.Ş. ve U.A'ya ateş etti. Başından ve göğsünden yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A. Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Ç.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Ç.Ö'nün çeşitli suçlardan 33, hayatını kaybeden F.Ş'nin ise 51 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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