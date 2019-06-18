Silahlı kavga: 1 ölü
16 dakika önce
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'nu vurdu.
Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
H.S, olayın ardından polise teslim oldu.
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