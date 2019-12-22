Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup birbirlerine silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan 3 kişinin silahla yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferit Can Şimşek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayı duyan yaralı yakınlarının Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde gerginlik çıkarması üzerine bölgeye özel harekat polisleri ile TOMA aracı gönderildi.

Olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti
Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Aksaray'da otomobil tırın altına girdi, 3 kişi hayatını kaybetti Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü

Son Dakika Haberleri
09:38 Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez - Son Dakika
09:37 Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu "Difa" oldu - Son Dakika
09:35 Ankara'da Doğu Türkistan için dua edildi - Son Dakika
09:33 Doğalgaz faturalarını yüzde 25 düşüren sistem - Son Dakika
09:30 ADÜ'de uluslararası akademik dergilerde yayın yapmak anlatıldı - Son Dakika
08:42 İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Son Dakika
07:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 09:45:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]