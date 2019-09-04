Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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Silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

7 saat önce

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi de yaralandı.

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi de yaralandı.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda her iki taraf da birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Gülşah K, F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 çocuk annesi Gülşah K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemede bulundu.

Sinop, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:17 Kaynak: AA
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