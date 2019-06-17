Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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