Silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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