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Silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen İhsan M. ile Cebrail A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cebrail A, tabancayla İhsan M'ye ateş etti.
Yaralanan İhsan M, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Cebrail A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:36 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt, Cebrail, Malatya, Güncel
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