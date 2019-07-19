Silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:26 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Merkez Yeşilyurt
ilçesi Molla Kasım
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
'nda, husumetli oldukları iddia edilen S.D. ile A.K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.K. pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
A.K. 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.D'nin yakalanmasına çalışılıyor.
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