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Silahlı kavga: 1 yaralı

43 dakika önce

Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldıTalas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Uyanık, silahla vurularak yaralandı.
Uyanık, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yenidoğan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Ahmet Uyanık, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:43 Kaynak: AA
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