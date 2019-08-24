Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak'ta karşılaşan T.B. ile N.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, yanında taşıdığı tabancayla N.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı N.K'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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