Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı kavga 1 yaralı

50 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti Beldesi'nde aralarında husumet bulunan E.G. (45) ile Bilal Tutar (23), Bülent Ecevit Parkı önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. tabancayla Bilal Tutar'a ateş etti.

Ağır yaralanan Tutar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tutar'ın burada yapılan müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silahlı kavga 1 yaralı

Taşkesti, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi
Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye fiyatlarında bin TL indirime gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]