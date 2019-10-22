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Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 yaralı

Silahlı kavga: 1 yaralı

37 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurttepe Mahallesi'nde bir restoranda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Y. (30) tabancayla yaralandı.

Yaralanan İlhan Y. 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 1 yaralı

Çukurova, Kurttepe, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:37 Kaynak: AA
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