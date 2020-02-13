Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silah çeken kimliği belirsiz saldırgan, tartıştığı gence ateş etti.

Bacağından yaralanan genç aracına kaçmaya çalışırken, saldırgan otomobile de ateş etmeye devam etti.

Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan saldırgan aranıyor.

Silahlı kavga: 1 yaralı

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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