Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla başından ve göğsünden vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla başından ve göğsünden vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta yürüyen bir grup ile 41 ADB 271 plakalı otomobilde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu İlkay Kalay başından ve göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 1 yaralı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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