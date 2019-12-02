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Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

6 saat önce

Bursa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bursa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi otoban bağlantı yolunda A.A. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, tabancayla A.A'yı yaraladı.

A.A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kavga edenlerin yakınları, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.

Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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