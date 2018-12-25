Silahlı Kavga

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, 16 Aralık'ta Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önüne gelen H.U'nun (51), tartıştığı Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı'ya ateş ettiği görülüyor.



Kayıtlarda, saldırının ardından baba ile oğlunun kaçması, H.U'nun vatandaşlarla bir süre tartışmaya devam etmesi ve yere düşmesi de yer alıyor.



Olay



Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.



Sakarya Valiliğince yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, olayın sebebinin çarpıtılarak etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığı belirtilmiş, olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığının tanık beyanlarından açıkça anlaşıldığı ifade edilmişti.



Anadolu Ajansına (AA) açıklamalarda bulunan öldürülen kişinin ağabeyi Fahrettin Sakçı da cinayetin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasına tepki göstermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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