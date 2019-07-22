Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

42 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Olayda Necip Basmaz (46) ile yeğeni Gülsüm Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybetti, Necip Basmaz'ın ağabeyinin eşi Ayşe Basmaz (50) ise yaralandı.
Durumu ağır olan Ayşe Basmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı kavgayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca olaya karıştığı öğrenilen ve kaçan Selahattin Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, Gülsüm Yıldız'ın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Altıntaş, Kütahya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı! Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]