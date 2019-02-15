Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
34 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ömer, Mehmet, Kadir ve Ömer Arslan silahla yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet Arslan
kurtarılamadı. Jandarma
ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:02 Kaynak: AA
14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak