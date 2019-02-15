Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

34 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ömer, Mehmet, Kadir ve Ömer Arslan silahla yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet Arslan kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:02 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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