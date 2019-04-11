Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde Azmi Ö. (62), kamyonetiyle evinin bulunduğu Çinili Çeşme Sokak'a girerken, aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu Hasan Çetin'in park halindeki minibüsüne çarptı.

Bu nedenle taraflar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Azmi Ö. aracından aldığı av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Vücutlarına saçmalar isabet eden Hasan (37), Hatice (41) ve İsmail Çetin (42) ile Hasret Gezgin (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar Hasan ve ablası Hatice Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Azmi Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Daha sonra tarafların yakınları arasında çıkan kavga ise polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik olay yerine gelerek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:37 Kaynak: AA
Kütahya, kavga, Güncel
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