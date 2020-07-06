Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

E.T ve O.T. gözaltına alındı.

Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Aydın 'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü

Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı

2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı