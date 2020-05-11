Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi 255. Sokak ve 41. Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. müdahale rağmen kurtarılamadı.