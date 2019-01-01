Silahlı Kavga: 2 Yaralı
23 dakika önce
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adana
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Yavuzlar Mahallesi
'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis
ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:52 Kaynak: AA
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