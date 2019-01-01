Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Silahlı Kavga: 2 Yaralı

23 dakika önce

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Yavuzlar Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel
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