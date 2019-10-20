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Silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çoğlu köyünde İbrahim (47) ve oğlu Hacı Ahmet Şahin (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K, baba ve oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 2 yaralı

Ahmet Şahin, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:31 Kaynak: AA
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