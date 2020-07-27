Silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da husumetli kişiler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, Erhan A. ve Ayhan Ş'nin husumetlileri V.T. ve S.Ö. ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şüpheliler V.T ve S.Ö pompalı tüfekle Erhan A. ve Ayhan Ş'ye ateş ettikten sonra ticari taksiyle kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erhan A. ve Ayhan Ş. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları delil toplama çalışmasında olay yerinde pompalı tüfeğe ait 10 boş kartuş buldu.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.