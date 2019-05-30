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Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi öldü

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyünde tarlada S.M. (77) ile daha önce aralarında husumet bulunan aynı aileden Eftal (23), Umut (22), Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tüfekle Keleş ailesinin 4 ferdine ateş etti.
Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.M'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi öldü
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Ramazan Keleş, Kastamonu, Tosya, Güncel
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