Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)
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Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)

50 dakika önce

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede önlem aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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