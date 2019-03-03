Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Silahlı Kavga: 3 Yaralı

55 dakika önce

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Sedat Y, Kerem B. ve Şahin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Yüreğir, Merkez, Adana, kavga, Güncel
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