Silahlı Kavga: 3 Yaralı
55 dakika önce
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adana
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir
ilçesi Kozan
Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Sedat Y, Kerem B. ve Şahin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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