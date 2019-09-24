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Silahlı kavga: 3 yaralı

2 gün önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, av tüfeğiyle Ersin K. ile Recep K'ye ateş edip kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile kavga sırasında evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 3 yaralı

Gaziemir, İzmir, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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