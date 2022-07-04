Silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
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Silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı

04.07.2022 09:27

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Silivri Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesinde devam ediyor. Polis, Silivri Devlet Hastanesin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf Eker - İHA)

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Kaynak: İHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika

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