Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı kavga: 4 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hasan D. ve Fatih T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları arkadaşları Ali Y. ile Karacaoğlan Mahallesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelerek tartışmaya başladı.

İddiaya göre, tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Hasan D, av tüfeğiyle önce havaya etti, daha sonra da Ali Y'i vurdu. Bu sırada Ali Y'nin yakınında bulunan 3 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, Hasan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi
Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 00:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]