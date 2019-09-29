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Silahlı kavga: 4 yaralı

47 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki markette aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki markette aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hükümet konağı yanındaki markette karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Orhan U. ile Mehmet B. tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Orhan U. ile müdahale etmeye çalışan Osman U. silahla yaralandı. Marketten çıkan Mehmet B, gittiği evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U'yu da silahla yaraladı.

Yaralı Orhan U, Osman U, Sefa U. ve Mehmet U. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T. gözaltına alındı.

Zanlı Mehmet B. ile yaralanan Orhan U'nun aileleri arasında 3 yıl önce "kız isteme" meselesinden kavga çıktığı, Mehmet B, Osman B, Şükrü B. ve Gülser B'yi silahla yaraladığı ileri sürülen Orhan U'nun 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Orhan U'nun, olay günü hapisten haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, marketteki kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda yanındaki çocukla markete giren şüphelinin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden kişiye omzunun değmesi üzerine tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde elinde silah bulunan zanlının, tartıştığı kişiye ateş etmesi yer alıyor.

Silahlı kavga: 4 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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