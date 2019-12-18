Silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 4 yaralı

6 saat önce

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga: 4 yaralı

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:41 Kaynak: AA
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