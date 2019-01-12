Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Silahlı Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi'nde Ali Ş, Hidayet Ş, Hakan Ş. ile Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

Olayda Ali Ş, Hidayet Ş, Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. yaralandı.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayda yara almayan Hakan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Ş'nin jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla karşı tarafla tartıştıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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