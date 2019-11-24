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Silahlı kavga: 5 yaralı

6 saat önce

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mert Y. ile Aykut Ü, Çöplü Mahallesi'ndeki tarihi hamam önünde karşılaştı.

Konuşmaya başlayan taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Y, araçtan aldığı tüfekle rastgele ateş açtı.

Olayda, saçmaların isabet ettiği Aykut Ü. ile çevredeki Barış Ö, Salim Ö, Hüseyin Ü. ve Hayrettin A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bazı araçlarda da hasar oluştu.

Kaçan Mert Y'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Silahlı kavga: 5 yaralı

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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