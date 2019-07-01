Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga - ADIYAMAN
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Silahlı kavga - ADIYAMAN

1 saat önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Fatih Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskisaray Mahallesi'nde Mimar Sinan Kültür Parkı'nda dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına almıştı.
Silahlı kavga - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Mimar Sinan, Adıyaman, Güncel
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