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Silahlı kavga güvenlik kamerasında

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kocaeli, Gebze, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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