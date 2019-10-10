Silahlı kavga güvenlik kamerasında
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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